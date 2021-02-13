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Лавров созвонился со спецпредставителем президента США по климату

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стороны договорились налаживать контакты перед подготовкой к 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Они подчеркнули необходимость международного сотрудничества с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран.

Лавров поприветствовал настрой новой Администрации США вернуться к выполнению Парижского соглашения по климату, обеспечивающего надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования.

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