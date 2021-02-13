Лавров созвонился со спецпредставителем президента США по климату

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Стороны договорились налаживать контакты перед подготовкой к 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго. Они подчеркнули необходимость международного сотрудничества с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран.

Лавров поприветствовал настрой новой Администрации США вернуться к выполнению Парижского соглашения по климату, обеспечивающего надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования.