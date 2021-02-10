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В вечной мерзлоте обнаружили катастрофическую угрозу для климата

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Международная группа исследователей под руководством ученых Копенгагенского Университета пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты высвободит в атмосферу большее количество углерода, чем считалось ранее. Это способно привести к катастрофическим изменениям климата и необратимому нагреванию планеты, что сведет на нет любые усилия по сдерживанию роста глобальных температур ниже критических значений. Кратко о статье, опубликованной в престижном научном журнале Nature, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что микроорганизмы играют ключевую роль в выделении диоксида углерода при таянии вечной мерзлоты. Они разлагают остатки растений и другие органические вещества в метан, оксид азота и углекислый газ. Однако ранее считалось, что железо способно связывать углерод, не позволяя ему выделяться даже при таянии мерзлоты. В новой работе авторы выяснили, что бактерии используют железо в процессе жизнедеятельности и разрушают связи, удерживающие углерод, который выбрасывается в виде углекислого газа.

Хотя исследователи изучили этот процесс лишь в болотной зоне национального парка Абиску на севере Швеции, они сравнили свои результаты с данными из других регионов северного полушария. Ожидается, что избыточное выделение углекислого газа будет происходить и в других районах вечной мерзлоты по всему миру. По словам ученых, новый источник парниковых газов необходимо включить в климатические модели.

Пока специалисты не уверены в том, сколько дополнительного углерода из почвы может быть высвобождено с помощью недавно открытого механизма. Для оценки угрозы этого процесса для стабильного климата необходимы дальнейшие исследования.

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