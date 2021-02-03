Определена опасность жаркого климата для жизни

Ученые Уппсальского университета в Швеции выяснили, что жаркий климат способствует опасным генетическим мутациям, влияющим на функции белков. Это, в свою очередь, повлияет на способность организмов адаптироваться и выживать в новой среде. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Исследователи проанализировали теоретические модели функционирования белков, которые объединили с данными о влиянии мутаций на разные формы жизни в различных местах обитания. Эксперименты проводили с жуками, несущими несколько мутаций, а также с дрожжами, бактериями, вирусами, арабидопсисом, аскаридами и плодовыми мушками.

Специалисты определили, как организмы жили до и после появления мутаций в изменяющихся условиях среды. Цель состояла в том, чтобы выяснить, могут ли внешние факторы, вызывающие стресс, усиливать пагубный эффект от изменений в ДНК. Для этого ученые повышали температуру и изучали полученный эффект.

Оказалось, что более высокая температура среды обитания увеличивает воздействие вредных мутаций. По расчетам, если глобальная температура Земли повысится на 2-4 градуса Цельсия, то негативные последствия от изменения в ДНК у тропических видов живых организмов усилятся вдвое.