Песков ответил на вопрос о выступлении Путина на Мюнхенской конференции

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

В декабре 2020-го сообщалось, что Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, назначенную на февраль, перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Мюнхенская конференции пройдет в этом году онлайн 19-20 февраля. В ней примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри. При этом пока не ясно, будет ли участвовать канцер ФРГ Ангела Меркель.

Мюнхенская конференция считается одним из важнейших международных событий. В его форматах и на закрытых кулуарных встречах представители разных государств ведут обсуждения ключевых вопросов современного миропорядка. К примеру, именно в Мюнхене в 2020 году Армения и Азербайджан обсудили вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, а Россия и Украина — ситуацию в Крыму и самопровозглашенных республиках Донбасса.