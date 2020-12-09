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Мюнхенскую конференцию по безопасности отложили

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Public Domain / Wikimedia

Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, назначенную на февраль, перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом объявил председатель конференции Вольфганг Ишингер, передает РИА Новости.

«Моя цель — дать Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в 2021 году пройти как можно более традиционно, в офлайн-режиме, как только это позволят сделать условия», — цитирует его слова агентство. Он заявил, что работает над выяснением новой даты мероприятия.

Мюнхенская конференция считается одним из важнейших международных событий. В его форматах и на закрытых кулуарных встречах представители разных государств ведут обсуждения ключевых вопросов современного миропорядка. К примеру, именно в Мюнхене в 2020 году Армения и Азербайджан обсудили вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, а Россия и Украина — ситуацию в Крыму и самопровозглашенных республиках Донбасса.

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