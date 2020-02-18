Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает RT.

Причиной внесения Ишингера в список стало якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечается, что он является соавтором плана из 12 шагов по урегулированию ситуации в стране.

Документ «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» был опубликован на сайте Мюнхенской конференции 14 февраля, однако позже удален оттуда. На следующий день его опубликовали заново.

«Мюнхенский план» включал восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения. В качестве гуманитарных мер предлагался поиск пропавших без вести в Донбассе и разминирование.

Сайт «Миротворец» публикует данные о людях, которых авторы ресурса называют сепаратистами или «агентами Кремля». Он не имеет официального статуса, но людям, попавшим на «Миротворец», украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывала украинские власти закрыть сайт.

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