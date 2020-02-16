Исчезнувший с сайта Мюнхенской конференции план по Украине появился в сети

План по урегулированию ситуации на Украине, исчезнувший с официального сайта Мюнхенской конференции, вновь появился в сети. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» был заново опубликован на сайте Мюнхенской конференции вечером в субботу, 15 февраля.

О его исчезновении сообщалось 14 февраля. Также исчезло сообщение, в котором говорилось, что документ был разработан в соавторстве со специалистами по международной безопасности и поддержан ими.

Мюнхенский план» включает восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения. В качестве гуманитарных мер предлагается поиск пропавших без вести в Донбассе и разминирование.

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