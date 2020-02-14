План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции

План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.

Также исчезло сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве со специалистами по международной безопасности и поддержан ими, пишет издание.

Документ был опубликован 14 февраля. Он получил название «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе». «Мюнхенский план» включает восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения. В качестве гуманитарных мер предлагается поиск пропавших без вести в Донбассе и разминирование.

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