Участник Мюнхенской конференции покинул зал во время выступления Зеленского

Участник Мюнхенской конференции по безопасности покинул зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент попал в трансляцию, которая велась на странице офиса украинского лидера в Facebook.

Зеленский выступал с докладом не в основном зале, а в небольшом помещении. Послушать доклад президента пришли много журналистов, члены украинской делегации, а также участники Мюнхенской конференции. Зрители разместились на трибунах, поскольку им не поставили стулья. Сидеть в таком положении было крайне неудобно.

Спустя около 40 минут после начала выступления Зеленского, один из участников Мюнхенской конференции, сидевший на трибунах, попытался очень тихо покинуть зал. «Не интересно?» — спросил президент Украины. В зале раздался смех.

Покидавший зал мужчина повернулся к Зеленскому и протянул ему руку. Глава украинского государства ответил на рукопожатие.

Президент Украины, выступая на Мюнхенской конференции, ранее заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму. «Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — говорил он. Однако, по словам украинского лидера, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru