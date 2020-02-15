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Зеленский захотел провести выборы в Крыму

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести местные выборы на всей территории государства, а также в Крыму. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которой ведется на странице его офиса в Facebook.

«Наше желание — провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года, хотелось бы и в Крыму», — сказал он.

Однако, по словам Зеленского, сделать это без элементарных безопасных и политических условий невозможно.

12 февраля новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о наличии у Киева четкого плана проведения выборов в Донбассе в 2020 году. Он сообщил о невозможности проведения каких-либо выборов в Донбассе, пока там находятся иностранные военные и незаконные вооруженные формирования и пока Киев не взял под контроль участок госграницы в этом регионе.

Война на Донбассе началась в 2014 году после смены центральной власти на Украине, во время которой свергли президента Виктора Януковича. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада считают это оккупацией.

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