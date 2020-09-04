Президент Германии предостерег от враждебности к России и русскому народу

Германии не стоит проявлять враждебность к России и к русскому народу, несмотря на тяжелую ситуацию в международных отношениях из-за дела Алексея Навального — об этом предостерег президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает портал RP Online.

Он подчеркнул всю серьезность положения, в которое ставит отношения с Россией ситуация с Навальным. По словам Штайнмайера, это подрывает доверие к российским властям и усложняет совместную работу.

«Однако Германия не хочет враждебности по отношению к России или русскому народу», — отметил он.

Похожую ремарку ранее допустил председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер. Он напомнил, что страны Запада нуждаются в сотрудничестве с Россией по целому ряду вопросов, и потому не стоит чрезмерно обострять реакцию на произошедшее с Навальным.

Как заявили 2 сентября в правительстве ФРГ, военные токсикологи обнаружили в организме оппозиционера следы вещества из группы «Новичок». Российского посла в Германии уже вызвали в МИД ФРГ. В российском МИД в ответ указали на то, что ждут официального ответа на запрос Генпрокуратуры к Германии по ситуации с Навальным.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа оппозиционера доставили в клинику «Шарите» в Берлине.