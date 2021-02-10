Песков вновь ответил на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Его цитирует РИА Новости в среду, 10 февраля.

Он также опроверг сообщения, что дата назначена на 24 февраля.

8 февраля пресс-секретарь российского лидера уточнил, что в своем выступлении Путин будет говорить о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. В частности, по словам Пескова, президент затронет тему предстоящих выборов в Госдуму.

В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года. Дмитрий Песков тогда пояснил, что нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Позже сообщалось, что послание президента может быть организовано в середине февраля.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда он предложил внести изменения в Конституцию, а перед внесением поправок провести всенародное голосование. Летом россияне поддержали предложенные изменения.