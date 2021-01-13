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Названы возможные сроки проведения послания президента Федеральному собранию

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию России может пройти в середине февраля, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

После этого премьер Дмитрий Медведев объявил о своей отставке. Он счел данное решение правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении основного закона. На должность премьера был назначен Михаил Мишустин.

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