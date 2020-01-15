Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашать ежегодное послание Федеральному собранию. Его трансляцию ведет «Первый канал» и «Россия 1». Глава государства оценит положение дел в стране и поставит задачи для законодательной и исполнительной власти.

Основной темой послания, как ожидается, станет снижение доходов россиян. Ранее Путин анонсировал, что намерен затронуть вопросы о преодолении бедности в стране и снижения числа граждан, доход которых находится на уровне минимального размера оплаты труда.

Это уже шестнадцатое послание в президентской карьере Путина. Второй раз подряд оно проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Ранее стало известно, что послание покажут на шести крупных городских экранах в Москве. Трансляция пройдет на медиафасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, ТЦ «Ереван-Плаза», здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома №28 на Новом Арбате. Кроме того, в Москве обращение главы государства можно будет посмотреть в аэропортах, некоторых кафе и барах. В столичном метро пассажирам покажут ключевые цитаты из послания.

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