Россия
 
Последние новости
В секретном убежище Гитлера в Аргентине нашли фотографии и монеты
Российский Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
Россияне украли крышку канализационного люка, провалились и попали на видео
Нурмагомедов анонсировал встречу с президентом UFC
Россиянка попыталась поджечь порох в детском клубе
«Ливерпуль» упустил победу над аутсайдером АПЛ
Кинолог назвал главные опасности для собак курящих россиян
ВОЗ запросила полные данные об испытаниях оксфордской вакцины от коронавируса
Четыре человека погибли при подрыве автомобиля в Азербайджане
Новости партнеров
Прослушать новость

Послание президента Федеральному собранию перенесли

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию перенесли, ориентировочно, на начало 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В этом году его [послания], наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», — пояснил Песков.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе текущего года. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

Инициатива президента России вызвала обеспокоенность у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Так, он обратил внимание на предложение Путина отменить приоритет международного права над Конституцией в тех случаях, когда оно не соответствует основному закону государства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина
В «Единой России» отреагировали на послание Путина Федеральному Собранию
Путин начал оглашать послание Федеральному собранию