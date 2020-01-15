В «Единой России» отреагировали на послание Путина Федеральному Собранию

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн отреагировал на послание президента России Вадимира Путина Федеральному Собранию. Парламентарий считает, что партия должна обеспечивать контроль не только за исполнением решений президента, но и за действиями чиновников регионального и муниципального уровней, сообщается на сайте «Единой России».

По словам Хинштейна, главной задачей политической силы является обеспечить поступление выделяемых средств гражданам, а также борьба с недобросовестными чиновниками.

«Например, когда мы говорим о детских школах искусств, их ремонте, реконструкции, закупке оборудования в рамках нацпроекта «Культура» очень важно определить очередность, необходимо определить, где это нужнее в первую очередь. Когда мы говорим о завершении развертывания сети фельдшерско-акушерских пунктов, роль партии в этой работе так же крайне высока. И так по всем направлениям», — сказал он.

Также депутат высоко оценил инициативы президента в социальной политике. По его мнению, изменения в части демографии, здравоохранения носят если не революционный, то близкий к этому характер.

Ранее в среду, 15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент России заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в основной закон. Глава государства отказался менять Конституцию 1993 года, однако предложил ряд поправок. Парламентарии и правительство пообещали не «откладывать в долгий ящик» работу над поправками в Конституцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!