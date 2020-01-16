Послание Путина собранию вызвало тревогу у Климкина

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за изменений, инициированных посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он написал в Facebook.
Климкин отметил, что от планируемых изменений ему «очень тревожно», однако назвал их «довольно ожидаемым базовым вариантом». «Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», — написал он.
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