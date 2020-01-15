В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.

Как пишет старший продюсер CNN Люк МакГи (Luke McGee), объявленные главой государства изменения, по-видимому, призваны перераспределить властные полномочия. «Делая шаги по усилению своей власти, Путин также адресует посыл всему миру. Больше Путина в России означает больше Путина на международной арене», — анализирует журналист.

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Автор Associated Press Владимир Исаченков полагает, что предложенные Путиным поправки могли бы помочь ему остаться у власти и после окончания его четвертого президентского срока в 2024 году. «Предложенные им реформы указывают на то, что он работает над созданием для себя новой руководящей должности», — пишет он, отмечая, что какой именно способ выбрал президент, пока непонятно. Опрошенные агентством эксперты считают, что Путин мог бы перераспределить полномочия между различными ветвями власти и вместе с тем оставаться во главе российского государства, применив тем самым схожую с КНР модель политического устройства.

Как отмечает корреспондент The New York Times Эндрю Хиггинс (Andrew Higgins), данные конституционные изменения являются «первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года, когда первый демократически избранный президент страны Борис Ельцин ввел танки в центр Москвы». По мнению автора, Путин, не раскрыв детали и цели реформы, «открыл ящик Пандоры возможных вариантов» развития событий. «Возникающая неопределенность выводит политическую элиту из равновесия, помогая обезопасить Путина от судьбы "хромой утки" (американский политический термин, означающий президента, чьи полномочия скоро истекут — прим. «Ленты.ру») и оставить его осью, вокруг которой вращается страна», — добавил Хиггинс.

В своем послании Федеральному собранию Путин, в частности, предложил делегировать Госдуме полномочия по утверждению кандидатур премьер-министра и членов правительства, обязывая самого президента согласиться с решением депутатов. Помимо этого, глава государства выступил за назначение руководителей силовых структур по итогам консультаций с Советом Федерации. Для этого необходимо внести поправки в Конституцию, но каким путем, пока неясно — президент лишь заявил, что ожидает от общества дискуссии по этому вопросу.

На фоне этих событий правительство Дмитрия Медведева подало в отставку. Новым премьером, как ожидается, станет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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