Кремль раскрыл темы послания Путина Федеральному собранию

Президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию в числе прочего затронет тему предстоящих выборов в Госдуму. Темы выступления главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

«Речь идет о социально-экономическом, технологическом и ином развитии страны. Вот об этом он и будет говорить», — сказал Песков.

Он уточнил, что дата послания пока не определена. Также Песков рассказал о подготовке встречи президента с руководителями фракций Госдумы.

В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года. Дмитрий Песков тогда пояснил, что нет никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Позже сообщалось, что послание президента может быть организовано в середине февраля.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. В ходе выступления он предложил внести изменения в Конституцию, а перед этим провести всенародное голосование.