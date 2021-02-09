Россияне массово сменили место жительства

С начала пандемии коронавируса, в период с марта 2020-го по февраль 2021-го, 16 процентов россиян переехали жить в другой город. Массово менять место пребывания граждан побудило простое желание пожить в другой обстановке — это вариант ответа выбрали 44 процента из числа тех, кто переезжал. Опрос по теме провел сервис «Авито Недвижимость», материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили интервьюеры, чаще всего мигрировала молодежь в возрасте 18-24 лет (25 процентов переехавших) и 25-34 лет (20 процентов). Как правило, опрошенные переезжали на недлительный срок — от одного до трех месяцев (49 процентов).

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Чаще всего россияне релоцировались (релокация — переезд в другой город или регион с сохранением текущего места работы; возвращение в родной город релокацией не считается) потому, что просто решили пожить в другом городе. На выбор нового места жительства влияли следующие факторы: климат и экология, мечта респондентов жить именно в этом городе и местные достопримечательности.

Переезд ради более дешевого съемного жилья совершили только 18 процентов опрошенных. С семьей мигрировали 36 процентов граждан, 34 процента релоцировались с партнером, а в одиночестве сменили город 33 процента респондентов.

Чаще других локацию меняли жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и Челябинска. «Тренд на релокацию в 2021 году продолжится, — полагают в «Авито». — Поскольку в 2020 году многие перешли на режим удаленной учебы и работы, все более популярным становится workation — путешествия, совмещенные с работой, ведь теперь люди зачастую не привязаны к офису, что делает краткосрочную аренду жилья и поездки по стране еще более актуальными».

В конце 2020-го стало известно, что россияне все чаще рассматривают возможность переезда внутри страны. Покинуть родные места они готовы ради получения качественного образования, трудоустройства и из соображений безопасности. Доля задумывающихся о переезде в другие регионы граждан за последние четыре года выросла с 28 до 42 процентов.

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