Загородные дома подорожали по всей России

По итогам 2020 года загородные дома в России выросли в цене в среднем на 7 процентов. Наибольший рост стоимости — на 33 процента — показали домовладения в Ленинградской области. Средняя цена коттеджа там достигла 13,4 миллиона рублей, свидетельствуют данные ЦИАН, предоставленные «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, 2020-й ознаменовался рекордным спросом на загородную недвижимость. В результате цены на дома сильно выросли. Средняя стоимость дома в продаже в целом по России (без учета домов в пределах Москвы и Санкт-Петербурга) к началу 2021-го составила 5,9 миллиона рублей (против 5,5 миллиона в январе 2020-го). С учетом домов в границах Москвы и Санкт-Петербурга средняя цена домовладения по стране — 6,6 миллиона рублей (против 6,1 миллиона рублей годом ранее).

Средняя площадь дома в продаже не изменилась — 152 квадратных метра. Три субъекта в 2020-м показали рост средних цен домовладений более чем на 20 процентов — это Ленинградская область (плюс 33 процента), Крым (23,3 процента) и Ставропольский край (20,3 процента).

В Московской области дома за год подорожали на 18 процентов, до 18,6 миллиона за объект в среднем. «2020 год стал не только периодом перезагрузки загородного рынка, но и выявил его проблемы, — подчеркивают в ЦИАН. — Наблюдается дефицит качественного готового предложения формата "заезжай и живи". С одной стороны, сейчас не проблема купить участок без подряда. Цены на них относительно доступны, объем предложения большой. Но дальнейшие затраты (как финансовые, так и временные) девальвируют идею переезда в пригород».

В конце 2020-го стало известно, что россияне все чаще рассматривают возможность переезда внутри страны. Покинуть родные места они готовы ради получения качественного образования, трудоустройства и из соображений безопасности. Доля задумывающихся о переезде в другие регионы граждан за последние четыре года выросла с 28 до 42 процентов.

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