В 2020 году на фоне затянувшейся пандемии многие покупатели жилой недвижимости в Московском регионе сделали выбор в пользу домов за городом — даже те, кто изначально был настроен на приобретение городской квартиры. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, еще в начале текущего года на рынке загородной недвижимости наблюдалось традиционное затишье, однако с введением карантинных мер спрос на «загородку» значительно вырос: москвичи изменили жилищные предпочтения. Всего в 2020-м в новых поселках Подмосковья было продано порядка 18 тысяч объектов загородной недвижимости. «Спрос вырос под влиянием необъективных факторов, поскольку люди принимали решение о покупке жилья на фоне новостей о пандемии. Соответственно, по большей части эти покупки были совершены на эмоциях», — констатируют специалисты.

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По их данным, основным спросом у покупателей пользовались дома на высокой стадии готовности, однако из-за того, что выбор был невелик, многие соглашались на приобретение земельных участков для самостоятельного строительства.

Еще одной тенденцией стало сокращение срока выхода на сделку. По наблюдениям риелторов, для принятия решения клиентам требовалось две-три недели, тогда как в прошлом году этот процесс занимал не меньше полугода. Изменилось и распределение по возрастным группам: в 2020-м самыми активными на загородном рынке стали люди старше 50 лет.

«Если раньше в среднем на выбор объекта уходило от полугода до года, то теперь клиенты раздумывают не больше месяца, — отмечают риелторы. — Эта тенденция сохранится, пока есть высокий спрос, и ликвидные объекты не задерживаются в экспозиции. Покупатели понимают: то, что они просматривали пару месяцев назад, уже может быть продано».

Ранее в декабре стало известно, что москвичи массово скупили квартиры в Турции. В целом, по данным аналитиков, в октябре и ноябре 2020 года покупкой недвижимости в этой стране интересовались жители 260 российских городов и населенных пунктов.

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