Москвичи бросились скупать квартиры в Турции

Каждый третий российский запрос на покупку недвижимости в Турции приходит из Москвы. Такие данные приводят эксперты портала Turk.Estate, подготовленное ими исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в октябре и ноябре 2020 года покупкой недвижимости в Турции интересовались жители 260 российских городов и населенных пунктов. Основная часть спроса пришлась на столицу: москвичи генерировали почти 36 процентов заявок. Если учитывать заявки из Московской области, доля спроса из этой части страны составит почти половину всех обращений.

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Также бросились скупать квартиры в Турции жители Санкт-Петербурга — на долю этого города пришлось 9 процентов запросов покупателей. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург (3 процента запросов). Также в первую десятку вошли покупатели из Казани, Уфы, Сочи, Тюмени, Владивостока, Ульяновска и Таганрога.

«Жители Москвы, действительно, самые активные покупатели недвижимости из числа россиян не только в Турции, но и в других странах. Причины этого очевидны — Москва является самым богатым городом в стране. В регионах позволить себе купить недвижимость за пределами страны могут единицы», — поясняют в Turk.Estate.

Ранее, в ноябре, стало известно о массовом наплыве российских зимовщиков в Турцию. Резкий рост числа приезжих повлек за собой последствия для их предшественников. Так, например, на курортах выросли цены на недвижимость.

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