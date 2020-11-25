Раскрыта причина недовольства жителей Турции россиянами

Жители Турции возмутились из-за россиян, не соблюдающих масочный режим в Турции, и обвинили туристов в быстром распространении кооронавируса. Об этом сообщается в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по информации автора публикации, местные пытались всячески бороться с нарушающими правила отдыхающими из России. Например, они писали объявления на русском языке, настойчиво просили надеть средства защиты в магазинах и подавали заявления о нарушениях в столы жалоб.

Кроме того, разносчиками инфекции россиян называли и другие иностранцы, приехавшие на курорты Турции. Тем не менее, жители страны также считают, что причиной роста заболевших является запуск внутреннего туризма.

«Дело вовсе не в иностранцах. Их количество не настолько велико, да и большую часть времени они проводят на территории отелей. А вот внутренний туризм не только не принес нам пользы, но и стал опасен», — говорится в заметке.

Ранее в ноябре россиянка сообщила о реакции граждан Турции на российских туристов, загорающих на пляжах в конце осени. Так, по ее словам, для местных «купающиеся русские — это аттракцион», поскольку сами они отдыхают на побережье в теплой одежде.