Стало известно о «смотрящих на русских как на аттракцион» жителях Турции

Россиянка, проживающая в Турции, раскрыла способ побывать на теплом и холодном курорте страны за один день. О том, как успеть искупаться в море, а затем поиграть в снежки, она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила блогерша, осенью погода в Анталье остается комфортной для отдыха и даже купания. Правда, в море, температура которого достигает 24 градусов, уже залезают только туристы. Большинство их которых, как известно, русские.

«Пляжи битком! (...) Местные жители тоже приходят, но уже изрядно закутанные в теплую одежду, и смотрят на плавание и загорание русских как на аттракцион», — написала она.

После утреннего купания, по словам блогерши, можно продолжить «квест» и отправиться на поиски снега, который уже выпал в горах. Для этого ее семья отправилась на Тахталы (высота горы — 2365 метров над уровнем моря) — дорога от Антальи заняла всего 50 минут.

«Поднялись на вершину по канатной дороге, и вот мы уже почти в России: в шапках, перчатках и по уши в снегу. (...) В итоге в течение двух часов успели поплавать в теплом море и поиграть в снежки. Где еще такое возможно?» — подытожила путешественница.

Ранее россиянка, переехавшая в Турцию, назвала время для самого дешевого отдыха на курортах страны. По ее мнению, туристам выгоднее приезжать туда в апреле, октябре и ноябре.