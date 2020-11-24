В Турции на год отложили введение налога на проживание в отелях

Введение «налога на проживание» в турецких отелях отложили до 1 января 2022 года. Статья об отсрочке содержится в принятом парламентом законопроекте о внесении изменений в закон о страховании от безработицы, реструктуризации долгов по налогам и страховым выплатам. Об этом сообщает официальное издание Resmi Gazete.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении в стране «налога на проживание» в декабре 2019-го. Предполагалось, что с 1 апреля 2020 года налог составит 1 процент, а с 1 января 2021 года будет повышен до 2 процентов. Однако из-за пандемии его вступление в силу было отложено на ноябрь в качестве одной из мер поддержки турбизнеса на фоне пандемии коронавируса.

Представители туристической отрасли выражали надежду на то, что и в этот раз введение налога будет отсрочено из-за кризиса в отрасли. Турецкие отельеры также выступают против данного налога, так как из-за него отдых в стране подорожает.