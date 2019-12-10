В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции

Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России. Таким мнением поделился зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, передает во вторник, 10 декабря, РИА Новости.

По его словам, изменения в налогообложении неизбежно приведут к росту цен на отдых на турецких курортах, что, в свою очередь, может стать причиной снижения туристического потока. «В то же время это может стать стимулом для развития внутреннего российского туризма», — заметил Фомин.

Ранее во вторник вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил мнение, что российские туристы начнут интересоваться другими направлениями для путешествий вместо Турции. В частности, по его словам, речь может идти о египетских курортах, Тунисе и других странах средиземноморского побережья.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении в стране «налога на проживание» 9 декабря. Документ вступит в силу 1 апреля 2020 года. Согласно нововведениям, гостиницы будут платить налог как с цены размещения постояльца, так и с оказываемых ему услуг, в результате чего цены на курортах вырастут. Сбор будет взиматься с отелей, гостиниц, пансионатов, курортных поселков, гостевых домов, апарт- и бутик-отелей, а также расположенных на их территории объектов — парков развлечений, аквапарков, ресторанов.

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