В России нашли замену подорожавшим турецким курортам

Российские туристы начнут интересоваться другими направлениями для путешествий после того, как в Турции объявили о введении «налога на проживание». Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU.

По его словам, не менее выгодными по стоимости предложениями могут располагать египетские курорты, однако страна в настоящее время закрыта для авиаперелетов из России. Также некоторые путешественники, считает Барзыкин, с большой вероятностью могут запланировать отпуск в Тунисе или других странах средиземноморского побережья.

В целом, как утверждает собеседник издания, не исключено, что цены на отдых в Турции все же снизятся — это может произойти в случае, если появятся предложения, способные повлиять на спрос.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении в стране «налога на проживание» 9 декабря. Документ, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, вступит в силу 1 апреля 2020 года.

Отмечается, что он будет направлен не на туристов, а на все объекты размещения, включая отели на курортах. Согласно нововведениям, гостиницы будут платить налог как с цены размещения постояльца, так и с оказываемых ему услуг, включая питание, услуги бассейна и развлечения.

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