Россиянин сравнил отдых в Турции и Анапе и назвал лучший курорт

Российский турист, отдохнувший в Турции и Анапе во время пандемии коронавируса, сравнил курорты и назвал лучший из них. Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил россиянин, летом он провел 10 дней в Анапе, а осенью купил путевку на 12 дней в турецкий поселок Окурджалар. На российском курорте турист отдыхал в гостевом доме на берегу моря: в распоряжении его семьи была «маленькая комнатка с втиснутыми тремя кроватями почти без места на полу». Туалет и ванная оказались общими, зато имелась кухня, которая позволила «неплохо сэкономить на питании».

В Турции же россияне отдыхали в отеле на берегу моря, проживая в просторном номере с собственным санузлом и небольшим балконом. Также на территории гостиницы был оборудован аквапарк.

В Анапе туристы питались полуфабрикатами и готовили сами, в Турции же у них был отдых по системе «все включено». «Еду можно было найти в разных закусочных и ресторанах почти весь день. Особенно это ценно с дочкой, которой сложно угодить в плане выбора блюд», — отметил автор блога.

Далее мужчина сравнил море и пляжи на обоих курортах: на российском ему понравился пологий вход и мягкий песок, но впечатление испортили водоросли, которые «убирали в 11 утра, когда пляжи были битком», неприятный запах и скачки температуры воды — в некоторые дни она резко снижалась, и купаться было некомфортно. Также турист возмутился из-за платных туалетов на побережье и отсутствия моек для ног.

«В Турции даже в середине октября нас ждало теплое лазурное море. Вода абсолютно прозрачная. Пляж — мелкая и средняя галька. Вход крутой, но даже четырехлетней дочке хватило трех метров от кромки моря, чтобы стоять на ногах. Одно удовольствие», — написал турист.

В завершение он отметил, что отдых в Анапе обошелся его семье в 45 тысяч рублей вместе с дорогой, в Турции — в 140 тысяч. В эту стоимость вошла путевка и тесты на коронавирус по прилете.

«Понятно, что сложно сравнивать, но, лично на мой взгляд, отдых в Турции качественнее, легче и приятнее, а поэтому выгоднее, несмотря на трехкратную разницу в цене», — подытожил турист.

Ранее россиянка, побывавшая в Турции, описала реальную обстановку в стране в ноябре. По ее словам, на курорте все работает в прежнем режиме, море все еще теплое, и люди продолжают в нем купаться.

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