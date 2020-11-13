Отдохнувший в Турции россиянин сравнил отель с курятником и пожаловался на побои

Россиянин, отдохнувший в Турции, сравнил отель с курятником и пожаловался на побои турков. Впечатлениями от своего неудачного отпуска он поделился с порталом «Рамблер Путешествия».

По словам мужчины, он отдыхал в четырехзвездочном отеле в Кемере за 31 тысячу рублей в неделю на одного. В первый же день, по словам туриста, на него напали возле бассейна шестеро турков и избили.

«Следующий день я лежал и не мог встать с кровати. Полиция мурыжила 4,5 часа, написал заявление, а толку ноль… Я до сих пор с трудом встаю», — рассказал россиянин.

Через несколько дней, добавил он, похожая ситуация произошла с его соседями по отелю: туриста ударили пепельницей по затылку и распороли ему ногу стеклом. После этого мужчине снова пришлось ехать в отдел, но уже в качестве свидетеля.

Сам отель, по рассказу путешественника, напоминал курятник: прямо на территории разводили домашний скот. «Выходишь на улицу, а там курицы гуляют», — пожаловался россиянин. При этом он отметил, что не так часто покидал номер после драки и почти весь отпуск пролежал в кровати.

Ранее опытом своего путешествия поделилась компания российских туристов, отправившаяся в Турцию дикарями. Девятидневная поездка обошлась им в 27 тысяч рублей на каждого.