Россияне массово захотели переехать

Россияне все чаще рассматривают возможность переезда внутри страны. Покинуть родные места они готовы ради получения качественного образования, трудоустройства и из соображений безопасности. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование, проведенное Высшей школой экономики (ВШЭ).

Как выяснили эксперты, доля задумывавшихся о переезде в другие регионы россиян за последние четыре года выросла с 28 до 42 процентов. Многие граждане уверены в том, что они не могут получить хорошее образование по месту проживания (на это указали 87 процентов жителей малых городов). Кроме того, они массово готовы переезжать ради работы — в крупных (не столичных) городах лишь 39 процентов жителей уверены, что смогут достойно трудоустроиться. В средних городах этот показатель — меньше 25 процентов, в малых он стремится к нулю.

Материалы по теме Перешли границы Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?

За четыре года также резко — с 43 до 21 процента — уменьшилось число россиян, довольных текущим местом проживания. Наиболее привлекательной для своих жителей выглядит Москва.

Аналитики из ВШЭ указывают и на возросшее число факторов, подталкивающих россиян к переезду. Люди хотят жить там, где есть хорошая инфраструктура для проведения свободного времени. Также они впервые в числе важных факторов упомянули обеспечение безопасности. Для москвичей (22 процента) он стал одной из главных мотиваций в 2020 году, чтобы уехать из города.

Ранее в декабре стало известно, что россияне бросились скупать жилье за границей ради иностранных паспортов. Их интересуют, в частности, возможности получения гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в Греции, Португалии и Испании. Кроме того, популярна недвижимость на Кипре — страна в ноябре приостановила выдачу «золотых паспортов» иностранцам, но россияне покупают там жилье для оформления ВНЖ.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru