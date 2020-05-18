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Россияне получат преференции при переезде на работу в Арктику

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Фото: Сергей Ермохин / «Коммерсантъ»

Переезжающие на работу в Арктику россияне в будущем могут получить преференции. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По его словам, сейчас ведомство разрабатывает проект стратегии развития региона, в котором сформулировано 26 механизмов по увеличению продолжительности жизни северян и снижению миграционного потока. Среди них есть предложение создать современную систему преференций для граждан, переезжающих на работу и проживающих в Арктической зоне. О каких именно преференциях идет речь, не уточняется.

Козлов напомнил, что проект стратегии развития Арктики и обеспечения национальной безопасности до 2035 года готовился с широким участием общественности и уже внесен в правительство. «Для каждого арктического региона определены свои приоритеты, проекты и отрасли, развитие которых продвинет вперед каждый конкретный регион в целом», — добавил министр.

В министерстве планируют закончить новую государственную программу социально-экономического развития Арктики к концу июня. Она будет построена на основе уже написанной стратегии развития Арктики до 2035 года. Госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы реализации стратегии.

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