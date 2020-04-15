Названы меры для развития туризма в российской Арктике

Для развития туризма в российской Арктике местные и федеральные власти должны масштабно обновить туристическую инфраструктуру, жилье и дороги, а также воздушный и водный транспорт, и создать комфортные условия для бизнеса. Это сделает регион доступнее и популярнее среди туристов. Об этом сообщили представители арктических регионов, передает ТАСС.

По данным Минвостокразвития, на данный момент в российской Арктике наблюдается приток туристов. Так, в 2019 году ее посетили 1,17 миллиона туристов, что на 5 процентов больше показателей 2018 года. Самый популярный регион — Мурманская область, ее посещают около 40 процентов туристов. На втором месте Архангельская область (18 процентов), на третьем — Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 15 процентов).

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Туристов также привлекают национальные парки в Якутии, Красноярском крае, на Чукотке и на Ямале. Некоторые регионы, например Красноярский край, планируют запустить арктический кластер с центром в Норильске. Это поможет объединить местные этнографические музеи, народные мастерские и уникальные природные зоны.

Однако представители арктических регионов добавили, что сегодня потенциал туристической отрасли оказался подорван пандемией коронавируса и карантинными мерами — сейчас происходит массовая отмена путевок российскими и иностранными туристами. Эксперты считают маловероятным, что введение карантина и закрытие границ «приведет к притоку российских туристов в Арктику».

24 марта Минвостокразвития сообщило о планах разработать меры для развития туризма в Арктике и включить их в стратегию развития зоны до 2035 года. Среди задач, поставленных перед чиновниками, числятся оснащение северных регионов дорогами, развитие круизного судоходства, отмена некоторых ограничений для иностранцев и стимуляция бизнеса для его вложения в туристическую сферу. Предполагается, что такие меры увеличат туристический поток.

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