Россиянин доехал на мотоцикле от южного Волгограда до заполярной Териберки

Житель Волгограда Стас Небожаев проехал 2900 километров из родного города до севера Мурманской области, чтобы воплотить мечту и пересечь Полярный круг. О свое поездке он рассказал «Комсомольской правде».

По его словам, в прошлом он дважды пытался доехать до Заполярья, но «по стечению обстоятельств оказывался в других уголках страны». В этот раз его отпуск выпал на зиму, и россиянин четко решил брать курс на Мурманск.

Подготовка была долгой. Пришлось серьезно преобразовать мотоцикл «Днепр», сделать подогрев ручек и сидения, поставить защиту ног от грязи и шесть рядов резины с шипами на колеса. К транспортному средству он приделал кунг (кузов универсальный герметизированный), в котором собирался жить. Внутри установил датчики дыма, угарного и углекислого газа. Мать сшила молодому человеку жилет и перчатки с электроподогревом, снегоходный трехслойный комбинезон, мешок-сушилку для одежды.

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Из Волгограда Небожаев отправился 2 февраля. В дороге его преследовали то снег, то дождь. Одежда мокла, оборудование ломалось, крыша кунга начала протекать. Приходилось решать проблемы на месте, четыре дня он провел в Нижнем Новгороде ради ремонта. Уже севернее, в Вологодской области, во время ночевки сломался отопитель в кузове, было решено продолжать без него. Ночь в Медвежьегорске мужчина провел в гостинице. Дальше дорога шла по тайге.

«178 километров, где нет ничего! Уже через 70 километров мот стало швырять из стороны в сторону. Лютая наледь при плюс двух градусах. Через десять километров гололед сменился снегом», — рассказал мотопутешественник.

Вскоре он добрался до стелы «Полярный круг», приближался к границе с Мурманской областью. «Дальше пошли сказочные места. Елки, заваленные снегом, белая пелена, стелящаяся вокруг. Промок насквозь. Температура упала ниже нуля. И все это дело стало дубеть. После обеда больше я не останавливался. Летел и летел к Мурманску», — добавил волгоградец.

В итоге он остановился в Коле у друга, где пробыл несколько дней, пока не открылась дорога на Териберку. Там лесотундра сменилась на голую тундру, метровые сугробы, бескрайние и безлюдные территории.

«А в самой Териберке удивила смена погоды. Заходил в дом — светило солнце. Вышел через три минуты — метель! Да такая, что дальше десяти метров не видно ничего. В общем, я нашел тут именно то, что искал. То самое состояние на душе!», — закончил Небожаев. После посещения Кольского полуострова от отправился на мотоцикле обратно в Волгоград.

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