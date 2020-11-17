Россияне бросились скупать жилье в Калининграде

Порядка 70 процентов покупателей жилья в Калининграде — приезжие из других российских городов. Они бросились скупать квартиры в городе из-за пандемии, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в Калининград активно переезжают с Урала, из Сибири, центральных регионов России и Средней Азии. В первую очередь покупателей местной недвижимости привлекает близость к Европе и морю.

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«Активный интерес россиян к Калининграду и его недвижимости мы отметили после чемпионата мира по футболу в 2018 году. Второй виток пришелся на лето 2020 года. Из-за пандемии туристы, обычно отдыхавшие за границей, отправились на российские курорты, в том числе и Калининградской области. Оценив регион в целом и город в частности, некоторые решили переехать в Калининград», — поясняют эксперты.

Средний чек покупки калининградской недвижимости составляет 2,5 миллиона рублей, но иногда доходит до 3,5-4 миллионов. За 2,5 миллиона в городе можно приобрести однокомнатную квартиру в новостройке, двухкомнатную квартиру в доме хрущевского периода или в довоенном доме.

В мае 2020-го советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал Калининград кинжалом в сердце Европы. Он заявил, что город мог быть центром торговли, туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но его превратили в закрытую военную базу.

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