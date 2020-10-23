Глава Калининграда уволился

Совет депутатов Калининграда принял досрочную отставку главы города Алексея Силанова, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 23 октября, со ссылкой на источник в аппарате представительного органа.

Все 26 депутатов единогласно проголосовали за отставку мэра, рассказал собеседник агентства. Обязанности градоначальника будет исполнять Елена Дятлова, назначенная в октябре первым заместителем главы города.

По словам Силанова, он написал заявление, так как вступили в силу изменения в устав Калиниграда, согласно которым возвращается должность сити-менеджера, а также разделяются полномочия между ним и главой города. За изменения проголосовали 25 членов Горсовета, двое высказались против.

Алексей Силанов был избран мэром в апреле 2018 года, его полномочия заканчивались в сентябре 2021-го. До назначения на должность главы города он был депутатом Госдумы.