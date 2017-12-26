Мэр Калининграда заподозрил жителей в слишком активных молитвах

Мэр Калининграда Александр Ярошук пожалел об отсутствии снега в регионе на Новый год и объяснил это слишком активными молитвами. Его слова передает РИА Новости во вторник, 26 декабря.

«Видимо, мы перемолились. Но это нас и спасает, потому что вы знаете, в каком состоянии у нас инфраструктура сетей», — сказал мэр.

«Молиться о теплой зиме» Ярошук призвал еще в 2015 году на оперативном совещании с чиновниками, когда говорил о проблемах муниципального предприятия со снегоуборочной техникой. Тогда выяснилось, что часть снегоочистительных машин изношена на 100 процентов, а в городском бюджете нет денег на закупку новых.

В 2016 году мэр Калининграда, выступая в эфире местной радиостанции, вступил в спор о религии с ведущей. Ярошук сделал замечание журналистам, гадавшим на книге философа Иммануила Канта, и предложил заменить ее на Евангелие. Ведущая передачи предположила, что гадание на священной книге могут счесть богохульством. «Но идея-то неплохая. Представляете, насколько мудрее калининградцы станут?» — отреагировал мэр.

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