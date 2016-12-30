Калининградским чиновникам запретили использовать «Яндекс.Почту», Skype и Gmail

В муниципальных учреждениях Калининграда ввели запрет на использование продуктов и услуг иностранных интернет-компаний. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает портал «Новый Калининград.Ru».

Соответствующий приказ был подписан заместителем главы городской администрации Анной Апполоновой с целью «обеспечения информационной безопасности учреждений социальной сферы». В нем она ссылается на распоряжение администрации Калининграда об использовании в деятельности мэрии продукции российских компаний от 17 августа.

К приказу также прилагается список запрещенных программ. Среди них оказались мессенджеры Facebook Messenger, Viber и WhatsApp, почтовые сервисы Gmail, Yahoo, Hotmail и «Яндекс.Почта» (акционерное общество Yandex N.V. было зарегистрировано в Нидерландах в 2004 году — прим. «Ленты.ру»).

Чиновники также не смогут пользоваться облачными хранилищами Dropbox, Google Drive, «Яндекс.Диск» и Microsoft One Drive, аналитическими сервисами Google Analytics и «Яндекс.Метрика» и вести переговоры по Skype.

В качестве альтернативы Апполонова предлагает использовать «1С-Битрикс» и общаться с помощью ICQ и QIP.