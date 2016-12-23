Президент отказался запрещать использование формулировки «Исламское государство»

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу, 23 декабря, заявил, что не собирается запрещать использование в СМИ формулировки «Исламское государство». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Так глава государства отреагировал на предложение журналистки издания «Кавказ сегодня». Она отметила, что террор не имеет ничего общего ни с исламом, ни с государственностью.

«Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, что это просто абсолютно бесперспективно. Хотя я бы предпочитал, чтобы всуе не употребляли ислам рядом с террором», — сказал Путин.

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Экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ, ранее ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта») летом 2014 года захватила часть территорий Сирии и Ирака и провозгласила там халифат. Тогда же коалиция из нескольких десятков государств под эгидой США начала военную операцию против боевиков. Москва же с 30 сентября 2015 года по просьбе официального Дамаска поддерживает сирийские правительственные силы. 15 марта 2016 года было заявлено о выводе основной части российских военных.

Деятельность «Исламского государства» в России запрещена.