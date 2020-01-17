Бывший российский мэр-меценат упал и впал в кому

Бывший мэр Калининграда, меценат Юрий Савенко получил обширную травму головы в результате падения. Об этом пишет Калининград.Ru со ссылкой на источник из окружения бывшего чиновника.

Врачи городской больницы скорой медицинской помощи оценивают состояние пациента как тяжелое и не дают прогнозов.

По информации «Комсомольской правды», 58-летнего мужчину госпитализировали еще 5 января, но известно об этом стало только сейчас. В тот же день впал в кому и вторую неделю находится в реанимации. При каких обстоятельствах он упал и получил травму, не сообщается.

Экс-глава пресс-службы мэрии Лидия Пименова в разговоре с изданием уточнила, что состояние Савенко не позволяет перевести его в другое лечебное учреждение. «Я видела Юрия Алексеевича накануне новогодних праздников. Он хорошо выглядел — постройневший, похудевший», — добавила она.

Юрий Савенко был мэром Калининграда в 1998-2007 годах, потом четыре года представлял регион в Госдуме. С декабря 2011-го по июль 2012-го руководил представительством Калининградской области в Москве. Имеет орден Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия».

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