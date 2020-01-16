Российский мэр спас пришедшего убивать себя к мэрии мужчину

В городе Шелехове Иркутской области мэр Сергей Лапин спас местного жителя, который попытался совершить самоубийство у здания мэрии. Управление Следственного комитета по региону проводит доследственную проверку, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 32-летний мужчина получил ожоги около 70 процентов тела. На опубликованной изданием «Тайга.Инфо» фотографии видно, что у него закоптилось лицо. Его экстренно доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Однако судя по снимку, он мог передвигаться самостоятельно.

Известно, что мужчина не предъявлял никаких требований. СК выяснил, что он состоит на учете у психиатра.

Как пишет «Тайга.Инфо», Лапин рассказал, что мужчина был в нижнем белье. Он утверждал, что ему удалось прийти на помощь первым и потушить пламя своей курткой. Мэр добавил, что пострадавший — житель поселка Чистые Ключи.

В июне 2019 года мужчина облил себя бензином у здания Минстроя России в центре Москвы. Он угрожал самосожжением и требовал переговоров с министром строительства Владимиром Якушевым. Мужчина утверждал, что его обманули при строительстве дома.

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