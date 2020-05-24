США назвали Калининград кинжалом в сердце Европы

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал Калининград кинжалом в сердце Европы. Об этом сообщает Bild.

По его словам, город мог быть центром торговли, туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но его превратили в закрытую военную базу.

«Русские создали в Калининграде огромное количество ракет и оружия, которые угрожают всем нашим европейским союзникам и странам Балтии. К сожалению, несмотря на договор по открытому небу, мы не смогли пролетать над Калининградом» — заявил О’Брайен.

Советник президента также подчеркнул, что у США есть другие способы контроля за действиями России, потому они приняли решение прервать прежние договоренности.

21 мая США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу, объяснив такое намерение нарушениями со стороны Москвы — якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, подразумевал возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!