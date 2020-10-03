Названы самые популярные у россиян страны для получения вида на жительство

Составлен список стран, в которых россияне хотели бы получить вид на жительство (ВНЖ), обеспечивающий им выезд за рубеж даже в условиях закрытых границ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовании компании Tranio.

Аналитики обратили внимание на статистику поисковых запросов «Яндекса» за первые восемь месяцев года. Первые строчки списка занимают Испания, Турция и Болгария, также в пятерку лидеров вошли Латвия и Германия.

Управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов уточнил, что привлекательность Испании и Турции объясняется относительно невысокими ценами, приятным климатом и близким расположением. «Видимо, триггером послужило то, что Турция одной из первых открыла границы после карантина», — добавил он. Одновременно упало количество запросов, связанных с переездом в Чехию.

В августе стало известно, что на фоне пандемии россияне скупили «золотые паспорта» в Греции. С помощью данной программы можно получить вид на жительство в республике, если приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. С начала 2020 года спрос на греческую недвижимость вырос на 20 процентов. Таким образом, ВНЖ стал альтернативой туристической визе.