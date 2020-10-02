Названы лучшие страны для жизни на пенсии

Аналитики французского инвестбанка Natixis пришли к выводу, что уверенность в благополучной жизни пенсионеров оказалась под угрозой. Ситуация была нестабильной и до пандемии, но с лета она усугубилась. Эксперты озвучили главные риски для тех, кто уже вышел на пенсию или только готовится это сделать, а также назвали лучшие страны для жизни на пенсии, передает Bloomberg.

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В частности, в отчете говорится, что вторая волна COVID-19 приведет к еще большему росту безработицы в четвертом квартале текущего года, а значит сократятся и поступления в пенсионные фонды. Некоторые люди, которые лишись дохода, уже начали тратить свои пенсионные сбережения. Еще один риск — низкие банковские ставки: есть риск, что люди быстрее потратят свои накопления на старость, а некоторые и вовсе «переживут» их. Также существенную роль в будущем пенсионеров сыграет высокий уровень госдолга, неравенство в доходах и изменение климата.

В Natixis оценили уровень благосостояния и финансовой безопасности пенсионеров в 44 странах, учитывая материальное благополучие, качество жизни и здоровье. Лидерами рейтинга стали Исландия, Швейцария и Норвегия. США оказались на 18 месте, а Россия — почти в конце рейтинга, на 44 позиции.

В конце 2019 года исследовательская компания FinExpertiza пришла к выводу о том, что в большинстве российских регионов женщинам не хватит собственных отчислений в Пенсионный фонд на последующие выплаты пенсий. В конечном итоге мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита.