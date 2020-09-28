В России продлят срок изменения порядка выплаты пенсий

Банк России продлит срок перевода пенсионеров на карты платежной системы «Мир» до 31 декабря. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Бакина отметила, что большинство пенсионеров уже пользуются картами «Мир». «Тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила», — пояснила она решение продлить срок изменений порядка выплат до конца года.

О грядущем изменении порядка выплаты пенсий сообщалось ранее. Через другие системы получить их будет нельзя. Альтернативой станет выплата наличными или перечисление на счет, к которому не привязана банковская карта.