Порядок выплаты пенсий в России изменится

Все социальные выплаты перевели на карты платежной системы «Мир». Об этом пишет РИА Новости.

С 1 октября получить пособия через другие системы будет нельзя. Альтернативой будет только выплата наличными или перечисление на счет, к которому не привязана банковская карта.

Пенсионерам предлагают написать в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) заявление с новыми реквизитами. Получателям социальных выплат необходимо сделать то же самое в многофункциональных центрах (МФЦ).

По новой схеме будут перечислять пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также все пособия, которые положены малоимущим семьям.