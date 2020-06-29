Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязь) захотело сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений граждан в органы власти. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, разработанный ведомством.

Воспользоваться услугой смогут россияне, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Из пояснительной записки к документу следует, что на сайте госуслуг будет создан рубрикатор конкретных ситуаций для направления обращений и жалоб. Также планируется автоматически перенаправлять обращения в уполномоченный орган. Граждане будут получать уведомления о ходе рассмотрения жалобы. Для обработки типовых запросов будут использовать искусственный интеллект (ИИ).

Также обращения и жалобы можно будет подать в письменной форме в МФЦ или по почте. Законопроект должен вступить в силу через 180 дней после опубликования, поскольку это время понадобится на принятие подзаконных актов и доработки портала госуслуг.

Ранее сообщалось, что Единый портал государственных услуг запустил сервис для подачи заявления по выплатам на детей-сирот и инвалидов. Вкладка «Выплата гражданам за временную опеку» появилась в разделе «Пенсия, пособия и льготы».

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