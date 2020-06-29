Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россию заподозрили в наличии компромата на Трампа
Джокович ответил пожелавшим ему смерти хейтерам
Минфин сократит финансирование нацпроектов
Нурмагомедов опубликовал фото с отцом
18-летняя дочь Синди Кроуфорд попозировала в бикини и восхитила фанатов
Раскрыты сроки запуска в космос российских «Гонцов»
Раскрыта стоимость производства российской «Ангары»
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Диетолог оценила состояние похудевшего на 100 килограммов Фадеева
Новости партнеров

Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязь) захотело сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений граждан в органы власти. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, разработанный ведомством.

Воспользоваться услугой смогут россияне, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Из пояснительной записки к документу следует, что на сайте госуслуг будет создан рубрикатор конкретных ситуаций для направления обращений и жалоб. Также планируется автоматически перенаправлять обращения в уполномоченный орган. Граждане будут получать уведомления о ходе рассмотрения жалобы. Для обработки типовых запросов будут использовать искусственный интеллект (ИИ).

Также обращения и жалобы можно будет подать в письменной форме в МФЦ или по почте. Законопроект должен вступить в силу через 180 дней после опубликования, поскольку это время понадобится на принятие подзаконных актов и доработки портала госуслуг.

Ранее сообщалось, что Единый портал государственных услуг запустил сервис для подачи заявления по выплатам на детей-сирот и инвалидов. Вкладка «Выплата гражданам за временную опеку» появилась в разделе «Пенсия, пособия и льготы».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жалобы пойдут в одно место
Москвичи получат доступ к электронной медкарте в мобильном приложении
В России запустили сервис для поступления в вуз онлайн
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»

Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
02:48Сегодня

Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели

02:43Сегодня

Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации от коронавируса

23:5228 июня

Россиян предупредили о вреде шашлыка

Россия00:0226 июня

«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»

Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
23:2028 июня

В Москве умерли еще 23 человека с коронавирусом

21:2728 июня

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре

20:4528 июня

Российский разведчик вспомнил о своих чувствах при распаде СССР

Россия00:0121 июня

«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»

Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
20:2728 июня

Россиянам описали порядок получения новой единовременной выплаты на детей

19:4728 июня

200-килограммовую москвичку эвакуировали в больницу с помощью МЧС 

19:5128 июня

Правительство включило новые отрасли в список пострадавших от коронавируса

Россия
Обновлена статистика по заражению коронавирусом в Москве
«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»
Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 634 тысячи
«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»
Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
В России выявили 6791 новый случай заражения коронавирусом
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»
Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери россиянина
Все материалы
Мир
Стало известно о планах Индии купить у России танки «Армата»
Тропа невидимой войны
Бразильские индейцы остались один на один с коронавирусом. Как они выживают без помощи властей?
CША ввели новые антикитайские санкции из-за Гонконга
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Главного борца с наркотиками арестовали за взятки в картелях
На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову
Николас Мадуро«И никуда уходить не собирается»
В Венесуэле кончился бензин и началась эпидемия коронавируса. Как Мадуро удается сохранить власть?
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о скором отбытии Лукашенко в Белоруссию после парада
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Российские военнослужащие на работах по монтированию водоводаСливай воду
Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?
Ветром надуло
Главный соперник Лукашенко на выборах арестован. В знак протеста тысячи белорусов выходят на улицы
Все материалы
Экономика
Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Марк Цукерберг обеднел на 7 миллиардов долларов за день
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
Чубайс получил новое назначение
Под колесами
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Все материалы
Силовые структуры
Коронованный перед развалом СССР вор в законе Сумбат Тбилисский получил дело
Воля воровская
В 90-х подмосковные бандиты работали на воров в законе. Они убивали и отмывали миллионы для боссов
На границе Ингушетии и Северной Осетии произошла перестрелка
Юрий Пичугин«Ты что, бессмертный?»
Один из главных воров России оставлял после себя много трупов. Методы 90-х привели его за решетку
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
В российском регионе расстреляли автомобиль с пассажирами
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
Он устроил драку в парадном строю и разбил стекла в машине спецслужб
Все материалы
Наука и техника
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
«Крупнейший прорыв в истории»
 
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Порье выиграл главный бой турнира UFC Vegas 4
Красная семерка
Первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля», победы МЮ и «Челси» — главные события тура АПЛ
Фото легкоатлетки Клишиной в купальнике вызвали сомнения у фанатов
Красные в коридоре
Почести для «Ливерпуля», тяжелый выезд МЮ и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Тактаров порассуждал об отсутствии возможности выпить
Джина Карано«Все мои мужики были слабее меня»
Над американкой издевались в детстве, а она стала легендой ММА и кинозвездой
Наездница оправдала допинг съеденным лошадью сеном с мужской мочой
Все материалы
Культура
Сына погибшего в ДТП водителя возмутила идея об усыновлении Ефремовым
Из сериала «Клиника» решили удалить оскорбляющие чувства темнокожих серии
О'кей, бумер
Смерть, Кеннеди и вечность: как понимать новый альбом Боба Дилана
Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП
Наколи мне купола
Мертвый отец, дурь в голове и миллион плохих татуировок в главной комедии месяца
Призывавшая оставаться дома звезда «Чудо-женщины» нарушила карантин
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак решила засудить напавших на нее в монастыре
Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
«Это пауки, затягивающие в свои цифровые сети»
Власть над интернетом захватили компании с миллиардами доходов. Чем это грозит миру?
Собчак назвала приговор Серебренникову «мраком и страшным сном»
В стране дураков
 
Контент к юбилею Победы собрал более 27 миллионов просмотров
«У них просто подгорело»
Вымышленный депутат Наливкин покорил миллионы россиян. Кто за ним стоит и за что его преследуют?
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
Оценена вероятность заражения коронавирусом во время купания и на пляже
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Богатые россияне отправились отдыхать на Черное море и взвинтили цены на отели
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
Опубликован список ограничений по въезду в зарубежные страны
Запасной выход
Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Раскрыта опасность кроватей в номерах отелей
Все материалы
Из жизни
Принца Гарри назвали жалким
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Не простужавшийся 30 лет мужчина раскрыл секрет своего здоровья
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон «Первый раз, когда я забеременела без мужчины»
Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
Принц Гарри и Меган Маркл нашли работу
Стюре Бергваль«Все соглашались выступать в этом цирке»
Скучающий психопат выдал себя за серийного убийцу. Почему ему все поверили?
Участница караоке-вечеринки попыталась взять высокую ноту и попала в больницу
Все материалы
«Волгу» с пробегом 217 тысяч километров продают за 1,5 миллиона рублей
Что рисует дизайнер Lamborghini в свободное время
Самолеты, классические спорткары и гоночные машины кисти Матеуша Вовка
Дизайнер Honda разработал эффектный проект Rolls-Royce будущего
VIP-автобус: роскошнее, чем Maybach, похож на Cadillac
Офис на колесах, сделанный в России, стоит 18 миллионов рублей! За что такие деньги?
Коллекционный Mercedes-Maybach Grand Edition выйдет тиражом десять экземпляров
Лучшее автомобильное видео июня 2020
Nissan соревнуется с ветром, Приора превращается в паука, а Ferrari едет на свидание
В России второй раз за месяц подорожали все модели Hyundai
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
Стену российской новостройки сдуло ветром
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
В Великобритании дома затопило крысами и отходами
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы