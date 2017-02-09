ЦБ порекомендовал переводить бюджетников на «Мир» с 1 июля

Глава Банка России Эльвина Набиуллина предложила начать перевод клиентов банков, работающих в бюджетной сфере, на карту «Мир» с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, перевод необходимо сделать плавно, «чтобы было удобно людям». «Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств на карту "Мир"», — сказала глава ЦБ.

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При этом с начала 2018-го все социальные и бюджетные выплаты будут проводиться только на карты «Мир».

В конце января коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков заявил, что переход на новые карты необходимо осуществлять быстрее, чтобы исключить проблемы с платежами через смартфоны.

«Сейчас идет активный переход на мобильные платежи, как вы знаете, это переход в телефон. Это так называемый сервис токенизации, когда не карта заносится в телефон, а набор символов, которые защищают карту, — сказал Радченков Национальной службе новостей (НСН). — А если повторятся события 2014 года, когда зависли платежи? Они повторятся сейчас в другой ипостаси, в сфере электронных платежей».

Оператором карты «Мир» выступает «Национальная платежная система» (НСПК). Первые карты были выпущены в декабре 2015 года.

В платежной системе «Мир» есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. 97 процентов банкоматов в России и более 75 процентов терминалов принимают карту «Мир».

Необходимость создания НСПК возникла летом 2014-го, когда Visa и MasterCard из-за санкций США против РФ прекратили обслуживать карты ряда российских банков (СМП Банка, Инвесткапиталбанка, банка «Россия» и Собинбанка). После этого был принят закон о Национальной системе платежных карт. Документ обязывает международные платежные системы перевести свой процессинг на территорию России.