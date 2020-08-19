Россияне скупили «золотые паспорта» в Греции

Пандемия коронавируса подстегнула россиян скупить «золотые паспорта» в Греции. С помощью данной программы можно получить вид на жительство (ВНЖ) в республике, если приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера компании Tranio Георгия Качмазова.

С начала 2020 года спрос на греческую недвижимость вырос на 20 процентов. Местный ВНЖ стал альтернативой туристической визе — это шанс для россиянина попасть в страны Евросоюза. К тому же для продления документа необязательно находиться в стране, что привело к увеличению числа дистанционных сделок.

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По словам Качмазова, чаще всего россияне покупают жилье для долгосрочной сдачи в аренду. Местные расценки на квадратный метр гораздо ниже, чем в других европейских странах. Так, стоимость «квадрата» в Афинах начинается от трех тысяч евро, тогда как в Барселоне и Берлине один квадратный метр стоит около шести тысяч евро. Средняя арендная ставка в центре греческой столицы на данный момент составляет 9,4 евро за квадрат.

По данным греческого министерства по вопросам миграции, россияне стали третьими в списке самых активных инвесторов в недвижимость по программе «золотой визы». С 2014-го по середину 2020 года вид на жительство получили 976 россиян. Первое и второе места в рейтинге занимают граждане Китая (5770 заявлений) и Турции (527).

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