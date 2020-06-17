Россияне массово захотели обзавестись запасным жильем

Две трети — 64 процента — экспатов (граждан, работающих за границей) захотели купить второе жилье на фоне закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Со стороны россиян спрос на приобретение запасных домов за границей за период самоизоляции вырос на 20 процентов, говорится в исследовании компании Knight Frank, предоставленном «Ленте.ру».

По данным аналитиков, самыми привлекательными для российских покупателей являются Италия, Испания, Кипр — спрос на эти страны вырос на 50 процентов. «Триггером для роста спроса стало желание покупателей приобрести активы с существенным дисконтом, и спрос растет пропорционально количеству предлагаемых на рынке скидок. Популярностью пользуется Италия, особенно Тоскана, — там дисконты составляют до 40 процентов», — отмечают эксперты.

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Зачастую российские покупатели ищут либо квартиры, либо виллы на побережье, иногда хотят обзавестись поместьями с землями. Объекты массово продаются собственниками, пострадавшими от кризиса. «Внушительный спрос есть также на Испанию, Грецию и Кипр. На Кипре есть очень интересные предложения с дисконтами до 25 процентов. Самый важный момент — это возможность получить вид на жительство или гражданство, потому что ситуация с авиасообщением неопределенная», — указывают в Knight Frank.

Проведенный компанией международный опрос показал, что только 29 процентов экспатов рассматривают возможность постоянного проживания в приобретаемом за границей жилье, 14 процентов покупают недвижимость исключительно как второй дом, но большинство (57 процентов) ищут дом 50/50, который в долгосрочной перспективе может стать основным местом проживания.

Ранее в июне сообщалось, что пандемия коронавируса и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.

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